الوزارة الأولى: تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما على 40 ولاية

أقرت الوزارة الأاولى تمديد العمل بإجراءات الحجز الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما اخرى ليشمل 40 ولاية على المستوى الوطني .

وحسب بيان للوزارة الأولى فإنه بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

جدير بالذكر أن التدابير الـمتخذة الآتي ذكرها، قد تقررت لفترةمدتها خمسة عشر (15) يوما، حيث ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 30 أوت 2021:

وفيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي يعدّل إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي أين سيطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة العاشرة ليلا (22h00) إلى غاية الساعة السادسة(06h00) من صباح اليوم الـموالي، على الولايات الأربعين (40) الآتية:

أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، غرداية، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الثمانية عشر (18) الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.