الوزير الأسبق والمفكر سعيد شيبان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأحد، الوزير السابق، والمفكر الدكتور سعيد شيبان، عن عمر يناهز 97 عاما.

وشغل الراحل منصب أستاذ طب العيون جزائري ووزير الشؤون الدينية والاوقاف السابق. في حكومة مولود حمروش الأولى (من 9 سبتمبر 1989 إلى 25 جويلية 1990) وحكومة حمروش الثانية. (من 25 جويلية 1990 إلى 4 جوان 1991) والرئيس الأسبق لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وشقيق الشيخ عبد الرحمن شيبان.

ولد المفكر الجزائري الراحل في 2 أفريل 1925 في ولاية البويرة. درس بالمسجد العتيق في القرية، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية للأهالي بمشدالة. حيث كانت آنذاك المدرسة الوحيدة بالمنطقة. وتحصل بها على شهادة الابتدائية في ماي 1937.

التحق بعدها بثانوية ببن عكنون، المقراني حاليا. وحين اندلعت الحرب العالمية الثانية في سنة 1939، انتقلت الثانوية لمدة سنة إلى مدرسة تكوين المعلمين ببوزريعة.

وفي جويلية 1946، تحصل غلى شهادة الباكالوريا والتحق بالكشافة الإسلامية الجزائرية والنشاط السري لحزب الشعب الجزائري.

ثم سافر إلى ألمانيا والتحق بجامعة ستراسبورغ. وفي مارس 1956 شارك في مؤتمر اتحاد الطلبة الجزائريين في باريس وتعرف على محمد الصديق بن يحي ورضا مالك.

وشارك في مؤتمر ستراسبورغ مع أحمد طالب الإبراهيمي وبلعيد عبد السلام ومحمد الصديق بن يحي وغيرهم.

وشارك في إضراب الطلبة في ماي 1956. ثم في جويلية 1958، قدم أطروحته التي كانت جاهزة قبل عامين. ونجح في عام 1959 في امتحان تخصص طب العيون.

في ماي 1962 أشرف على مستشفى تيزي وزو بطلب من جبهة التحرير الوطني وبقي فيها 6 سنوات.

وفي سنة 1969، عين رئيسا لبعثة طبية جزائرية لمساعدة النيجر بسبب الحرب الأهلية. وانتخب أمينا عاما لإتحاد الأطباء الجزائريين في سنة 1974.

وفي 1979 أسهم الراحل مع البروفيسور أحمد عروة في تأسيس الجمعية الجزائرية لتاريخ الطب.

في 1984 ساهم في إعداد المعجم الطبي الموحد. حيث كان عضو لجنة العمل الخاصة بالمصطلحات الطبية العربية.

وفي 3 ماي 2008، تم منح الراحل وسام الاستحقاق «وسام الاثير» رفقة ثلاث شخصيات متميزة.