الوزير الأول: إطلاق حملة لغرس 60 مليون شجرة لإنعاش السد الأخضر

كشف الوزير الأول أنه سيتم قريبا إطلاق حملة لغرس 60 مليون شجرة بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية. مشيرا إلى ضرورة أن تكون المشاتل ومختلف الهياكل الضرورية لإنجاح الحملة “على قدر هذا التحدي”.

وأضاف الوزير الأول على هامش تدشين البنك الوطني للبذور، أنه سيتم الشروع في إنجاز مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر وتوسيع غطائه النباتي ليشمل 4.6 مليون هكتار. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بضرورة إعادة الإعتبار لهذا الفضاء الحيوي. خاصة كما أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر كانت من البلدان السباقة في مجال السدود الطبيعية.

وأشار الوزير الأول، إلى أن إنجاح هذا المشروع لن يقف فقط على جهود المديرية العامة للغابات. بل يستدعي حشد كل الطاقات في الجزائر بما في ذلك الطلبة والتلاميذ. في إطار هبة وطنية لاستعادة الغطاء الغابي.

كما دعا الوزير الأول إلى التحضير الجيد لإطلاق هذا المشروع وفق مقاربة إستباقية وتوفير كل الموارد اللازمة. مؤكدا على أهمية استرجاع الفضاءات الغابية في الجزائر العاصمة. على غرار غابة باينام وبني مسوس، من أجل الحفاظ على التوازن المناخي بها.

وكشف الوزير الأول، أن الحكومة تسعى لتغطية الإحتياجات الوطنية في مجال الإنتاج الفلاحي بنسبة 80 بالمائة في غضون 2023. مضيفا أن الدولة تعول بشكل خاص لتجسيد هذا الهدف. على مراكز ومعاهد البحث العلمي والمخابر الجامعية.

كما أكد الوزير الأول، أن الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي تركز على زيادة الإنتاج في مجال الحبوب والحبوب الجافة والحليب. من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد. مؤكدا على على الدور الأساسي الذي تلعبه مساعي تثمين الموروث الجيني الوطني. بالنظر لدوره في تحسين المردودية وفي توفير قيمة غذائية إضافية.

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