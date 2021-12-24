الوزير الأول: البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بمكافحة الرشوة والشفافية

أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. والتي من شأنها ضمان إحترام أكبر لمبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.

أكد الوزير الأول أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية. كما أن هذه البوابة الإلكترونية ستسمح بمكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق إقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات.

وأوضح الوزير الأول، أن البوابة الالكترونية للصفقات العمومية. يمكن إكتشاف خدماتها عبر الموقع: http://marches-publics.gov.dz و تعتبر خطوة هامةستمكن من عصرنة الإجراءات وجعلها أكثر فعالية. وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي.

وأشار إلى أن هذه البوابة الإلكترونية تشكل أداة لرفع الطابع المادي لإجراءات إبرام الصفقات العمومية. كما أن هذا النظام الجديد يجب أن يستعمل لضمان الشفافية. وحرية وصول كل المتعاملين الإقتصاديين المعتمدين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي.

وأشار الوزير الأول، إلى أن إبرام الصفقات العمومية يمثل أحد النشاطات الأكثر عرضة للفساد، مؤكدا أن رقمنة هذا المجال سيحدث تغيرا عميقا للممارسات. مضيفا أنه بالرغم من أن الإقتصاد الوطني يتوجه رغم صعوبة الظروف المواجهة، إلى الإستقرار والتنوع وينمو تدريجيا وبوتيرة جيدة. وهذا بفضل حسن تجاوب السلطات العمومية الذي سمح بتخفيف الانعكاسات السلبية والمحافظة على الميزانية بمستوى يسمح بدعم النشاط الاقتصادي والانشطة الاجتماعية الأخرى”.

للإشارة، فإن هذه البوابة تهدف إلى الإستبدال التدريجي للوسائط المادية للمعلومات بملفات إلكترونية. من أجل فعالية أكبر للإجراءات وتسهيل العلاقات بين المتعاملين الإقتصاديين والمصالح المتعاقدة.