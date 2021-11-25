الوزير الأول: التصويت على قانون المالية 2022 هو تكريس لمبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه بعد التصويت على قانون المالية 2022. فقد تم تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة مع القانون.

وأضاف الوزير الأول وزير المالية، خلال كلمة له اليوم الخميس بعد المصادقة على قانون المالية 2022، بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون لتحديد مصير الأمة. وهو اللبنة التشريعية التي تضاف الى مجمل الأحكام المساهمة في رسم السياسة الإقتصادية والإجتماعية للبلاد. وذلك من حيث وضع أسس كفيلة لبعث نموذج إقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة. والتي جاء بها برنامج الرئيس من أجل تحسين مناخ الأعمال خارج قطاع المحروقات.

وأوضح الوزير الأول، أن قانون المالية الجديد يراعي الجزء الجبائئ بإعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط. وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة. وذلك عبر تنويع مصادر التمويل والدخل وإشراك مختلف الفاعلين بما يكفل الحفاظ لدعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزة.

كما أكد الوزير الأول على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والإجتماعية. بالتركيز اكثر من ذي قبل على الإستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة.

وكشف الوزير الأول أنه بالتصويت على قانون المالية 2022، فقد تم المصادقة على تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية وتكريس مبدأ المساواة مع القانون. وكذا تكريس العدالة الجبائية وتكريس ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة. بالإضافة كذلك إلى الإجتماعية المثلى للدولة من خلال الإستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وتوجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه والقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا.

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الوزير الأول: الصيرفة الإسلامية سمحت باستقطاب أموال لا بأس بها

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان اليوم الثلاثاء. أن الصيرفة الاسلامية سمحت باستقطاب اموال لاباس بها رغم حداثة انطلاقها.

وفي هذا السياق أضاف الوزير الأول خلال رده على أعضاء مجلس الأمة حول قانون المالية 2022 عن فتح وكالات التأمين التكافلي نهاية السنة لإكمال المسار الشامل للصيرفة الإسلامية.

كما أوضح عن منح إمكانية التصريح عن بعد بالممتلكات مضيفا أن الضريبة تفرض على الممتلكات ذات القيمة من طائرات وسيارات فخمة وغيرها.

كما أن فرض الضريبة على الأغنياء يندرج ضمن إرساء العدالة الإجتماعية. منوها عن وضع آليات خاصة من خلال بطاقية وطنية للغشاشين والمتهربين من الضرائب.