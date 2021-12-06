الوزير الأول: التمويل البنكي هو المرافق الأمين للمستثمرين

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن التمويل البنكي هو المرافق الأمين للمستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين. وبالرغم من الإختلالات التي يعاني منها إلا أنه داعم للإستثمار الوطني.

وقال الوزير الأول خلال إختتام فعاليات ندوة الإنعاش الإقتصادي، أن الحكومة تعمل وتسعى لترقيع الإختلالات والتجاوزات التي تطال النظام البنكي.

كما كشف بن عبد الرحمان عن الأرقام الخاصة بلملفات قروض الإستثمار المدروسة من خلال الوكالات البنكية. والتي بلغ عددها سنة 2019، 96 ألف و500 ملف، وبلغت سنة 2020 104 ألف و164 ملف، كما بلغ عددقروض الإستثمار إلى غاية سبتمبر 2021، 142 ألف و78 ملف إلى غاية شهر سبتمبر.

وبالنسبة لملفات قروض الإستغلال قال الوزير أنها بلغت سنة 2019، 162 ألف و89 ملف، و168ألف و275 ملف سنة 2020. كما بلغ عدد ملفات قروض الإستغلال أزيد من 168 ألف ملف إلى غاية سبتمبر 2021.

كما بلغت التمويلات البنكية لقروض الإستثمار سنة 2019، 1870 مليار دج، وقروض الإستغلال خلال ذات السنة بلغت 2758 مليار دج.

وسنة 2020 بلغت قروض الإستثمار 1859 مليار دج، وقروض الإستغلال 2872 مليار دج. كما بلغت قروض الإستغلال إلى غاية سبتمبر 2021 أزيد من 21 ألف مليار دج، وقروض الإستغلال خلال ذات الفترة بلغت 3059 مليار دج.

وقال الوزير الأول بن عبد الرحمن أن مجموع التمويلات البنكية بلغت 14 ألف و44 مليار دينار. كما بلغت التمويلات بصفة إجمالية التي مُنحت على مستوى البنوك الوطنية أزيد من 842 ألف دج منها نسبة 44 بالمائة مُنحت لقطاع الصناعة.

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