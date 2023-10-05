الوزير الأول: الجزائر شهدت جملة من الاصلاحات لبناء اقتصاد عصري متكامل

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إنّ الجزائر شهدت جُملة من الاصلاحات ساهمت في بناء اقتصاد عصري متكامل. كفيل لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار الوزير الأول خلال كلمة له بمناسبة تواصل أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان الدولي والإقليمي في إفريقيا، أن هذه الإصلاحات جاءت بفضل البرنامج النهضوي الذي سطّره الرئيس تبون وجعل من الجزائر وجهة استثمارية واعدة. خاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد، وهو الأمر الذي انعكس ايجابيا على جميع القطاعات.

كما أضاف الوزير الأول، أن الرهانات تستوجب علينا جميعا التآزر وبذل المزيد من الجهود لتطوير الشراكة من خلال وضع الميكانيزمات المناسبة. حيث عملت الجزائر على بلوغ الأهداف القارية المنشودة. وإدراكا منها لأهمية الشراكة تولي عناية خاصة للمشاريع المساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية. حيث تم في مجال البنى التحتية إنجاز 90 بالمائة من طريق الوحدة الإفريقية على مسافة 10 آلاف كلم. والذي يربط الجزائر بنيجيريا مرورا بمالي، نيجيريا والتشاد.

كما استكملت الجزائر أشغال الواصلة المحورية العابرة للصحراء على مسافة 1485 كلم من الألياف البصرية. ومد خط فرعي إلى تندوف لتوصيل المجمعات السكنية التي يمر بها وربطها بالاتنترنت. كما تعمل الجزائر على فتح خطوط جوية مباشرة تربطها بالعديد من العواصم الإفريقية على غرار أديس أبابا، جوهنسبورغ ودول أخرى وفتح بنوك جزائرية في الدول الإفريقية.

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