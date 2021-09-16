الوزير الأول: الحكومة تعكف على مراجعة قانون الإستثمار والرد على إنشغالات المستثمرين

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الإستثمار لجعله يتماشى مع سياسة الدولة لتنويع الإقتصاد خارج قطاع المحروقات، وقد إنتهت من ذلك. وهذا من أجل الرد على الإنشغالات وتبسيط الإجراءات الإدارية على المستثمرين.

وقال الوزير خلال رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة، أن هذه الدراسة تهدف إلى التكفل الأمثل بمختلف الإنشغالات التي عبر عنها المستثمرون، والعراقيل التي توقف نجاح المشاريع الإستثمارية.

وأضاف أن عملية الإصلاح ستأخد التوصيات التي وضعها الخبراء والمختصون، وتعمل الحكومة على دراسة جميع الملفات الإستثمارية العالقة.

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