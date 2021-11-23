الوزير الأول: الصيرفة الإسلامية سمحت باستقطاب أموال لا بأس بها

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان اليوم الثلاثاء. أن الصيرفة الاسلامية سمحت باستقطاب اموال لاباس بها رغم حداثة انطلاقها.

وفي هذا السياق أضاف الوزير الأول خلال رده على أعضاء مجلس الأمة حول قانون المالية 2022 عن فتح وكالات التأمين التكافلي نهاية السنة لإكمال المسار الشامل للصيرفة الإسلامية.

كما أوضح عن منح إمكانية التصريح عن بعد بالممتلكات مضيفا أن الضريبة تفرض على الممتلكات ذات القيمة من طائرات وسيارات فخمة وغيرها.

كما أن فرض الضريبة على الأغنياء يندرج ضمن إرساء العدالة الإجتماعية. منوها عن وضع آليات خاصة من خلال بطاقية وطنية للغشاشين والمتهربين من الضرائب.

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