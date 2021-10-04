الوزير الأول: العمل في الموانئ والمرافق العمومية 7 أيام و24 ساعة إجباريا

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن المشكل المطروح حاليا هو كيفية إستغلال المرافق العمومية وليس قلة المرافق. خاصة وأن العديد من المرافق العمومية تعمل بساعات إدارية وهو أمر غير مقبول.

وأضاف الوزير الأول على هامش زيارته التفقدية إلى مطار أحمد بن بلة بوهران، اليوم الإثنين، أن المرافق المينائية والعمومية بالجزائر تعمل بنظام الإدارات والساعات الإدارية. مؤكدا أنه من غير المعقول ومرفوض رفضا قاطعا أن تكون مرافق عمومية ضخمة تعمل بساعات إدارية.

وأشار في ذات السياق، إلى أن كل المرافق المينائية في الدول تعمل 7 ايام و24 ساعة. مؤكدا أنه “لانستطيع التوجه الى مرافقة المتعاملين للأسواق الخارجية بهذه العقلية الإدارية”. مضيفا أنه في الجزائر الموانئ والمرافق العمومية تعمل 5 أيام على أقصى تقدير بمدة 8 ساعات.

وشدد الوزير الأول على ضرورة الشروع في العمل في المرافق المينائية والمرافق العمومية بنظام 7 أيام و24 ساعة. كما يجب تغيير الذهنيات بما يساير ماهو معمول في الخارج.

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