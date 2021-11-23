الوزير الأول: “الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها”!

خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، الوزير الأوّل، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن:

“الحكومة حريصة على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”

“افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل قبل نهاية السنة الجارية”

شرع الوزير الأوّل، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، في الرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2022.

وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، وحضرها عدد من الوزراء، أكد بن عبد الرحمن، حرص الحكومة على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من جهة، وعلى تحسين التحصيل الضريبي من جهة أخرى.

وشدد الوزير الأوّل على ضرورة إعادة تصميم النظام الجبائي الوطني، ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، كشف الوزير الأوّل بأن “الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها”، خاصة على الأقل بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات الخزينة، مؤكدا بأن الدولة عازمة على تحسين التحصيل الجبائي، خاصة بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها، وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية في سبيل هذه الغاية، إضافة إلى التسريع في تجسيد خطة الإصلاح وتحسين شروط عمال الإدارات.

وأكد الوزير الأوّل، بأن عصرنه الإدارة الجبائية تعدّ “من صميم مسار الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى وجوب استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة، وهو عامل أساسي في العصرنة، معتبرا بأن الضريبة تعدّ عنصرا أساسيا من عناصر المواطنة.

وذكّر الوزير الأوّل بأن ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يخص الإصلاح الضريبي الشامل، يندرج ضمن المسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية ومواجهة متطلبات التوازنات المالية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، مشيرا إلى أن ملف تحسين التحصيل الضريبي يشكل أحد الاهتمامات الأساسية للسلطات العمومية.

وكشف بن عبد الرحمن عن وضع استراتيجية متعددة لإصلاح المنظومتين الجبائية والجمركية الوطنيتين، مع إجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في برامج العصرنة، مضيفا بأن وزارة المالية انتهجت برنامجا متكاملا للعصرنة الهيكلية والوظيفية والتقنية لتسيير مصالح المديرية العامة للضرائب، هي الآن بصدد استكماله.

ومن بين الإنجازات المجسدة في هذا المجال، أشار الوزير الأوّل إلى إنشاء مديرية كبريات الشركات مكلفة بتسيير الملفات الجبائية للشركات الكبرى والشركات البترولية، واستلام 40 مركزا للضرائب من جملة 56 مركزا مبرمجا لتسيير ملفات المؤسسات المتوسطة، وأيضا استلام 132 مركز جواري للضرائب من مجموع 250 مركز.

كما كشف الوزير الأوّل عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل في إطار “الصيرفة الإسلامية”، قبل نهاية السنة الجارية، قائلا في ذات السياق، إن “إجراء الصيرفة الإسلامية كان مطلبا منذ الاستقلال لعدة فئات من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وقد سمح إدراجه باستقطاب لا بأس به لحد الآن، رغم قصر الفترة التي تم فيها إطلاق هذه المعاملات”، مضيفا بأن هذا الإجراء “سيسمح بإكمال المسار الشامل الذي أرادته الدولة بإدراج الصيرفة الإسلامية بشقها التكافلي -التأميني كأحد العوامل الفعالة في استقطاب أموال السوق الموازية”، داعيا إلى استغلال الإجراءات الرامية لاستقطاب أموال السوق الموازية حتى يقوموا بتسوية وضعياتهم.