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الوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم يعقد في هذه اللحظات اجتماعا للحكومة

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الوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم يعقد في هذه اللحظات اجتماعا للحكومة
بقلم مصطفى.ق

يعقد الوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم في هذه اللحظات اجتماعا للحكومة.

اجتماع الحكومة هو الأول بعد استقالة بدوي وتعيين صبري بوقادوم وزيرا أول بالنيابة.


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