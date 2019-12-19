الوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم يعقد في هذه اللحظات اجتماعا للحكومة

اجتماع الحكومة هو الأول بعد استقالة بدوي وتعيين صبري بوقادوم وزيرا أول بالنيابة.
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اهتز، مساء اليوم، الحي الجديد بمدينة بريكة، على وقع عملية إنتحار شاب في عقده الثالت من العمر.
وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الأمر يتعلق بالمدعو "دـ ع…
باشرت مصالح ولاية الجزائر صبيحة اليوم، الخميس، عملية ترحيل جديدة تخص أصحاب السكنات الهشة.
العملية شملت 108 عائلة كانت تشغل ثلاث مواقع لسكنات هشّة على مستوى…
تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين، وبحوزتهما كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.
وعلم من مصادر خاصة، أن عملية الإطاحة بالمتهمين، تمت إثر…
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