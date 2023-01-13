الوزير الأول: ” بعفويتكم حماسكم وتفاعلكم فإنكم تجعلون من هذه الطبعة استثنائية ببصمة جزائرية خالصة “

نشر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عير حسابه على التويتر تغريدة بمناسبة إفتتاح كاس إفريقيا للمحليين الشان التي تحتضنها الجزائر. حيث اشرف إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا الحدث الرياضي الإفريقي.

وكتب الوزير الاول “هنيئًا لشباب على هذا الافتتاح الرائع لـ “الشان”. بعفويتكم، حماسكم وتفاعلكم فإنكم تجعلون من هذه الطبعة استثنائية ببصمة جزائرية خالصة.”

وتابع بن عبد الرحمان التغريدة ان الاولوية للشباب مستدلا بقول الرئيس تبون وكتتب “وكما قال السيّد رئيس الجمهورية الشباب أولوية، والحكومة ستعمل على تجسيد ذلك في الميدان.”

وفي الختمام تمنى الوزير ألاول التوفيق للمنتخب المحلي وقال: “ولمنتخبنا الوطني كل التوفيق خلال هذه المنافسة.”

وإنطلقت اليوم فعاليات كأس إفريقيا للمحليين الشان 2022 والتي تحتضنها الجزائر مابين 13 جانفي إلى غاية 04 فيفري 2023.