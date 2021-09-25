الوزير الأول: تسجيل نتائج جيدة وتحسن الظروف المعيشية في عدة بلديات

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أنه تم تسجيل نتائج جيدة وتحسن الظروف المعيشية في كثير من البلديات.مؤكدا على ضرورة تشجيع الجماعات المحلية على تلبية حاجياتها ذاتيا وتوجيه جهود الدولة نحو البلديات المحرومة.

وقال الوزير الأول خلال إشرافه على إنطلاق أشغال لقاء الحكومة-الولاة، أن الولايات إستفادت خلال العشرية الأخيرة من 6882 مليار دج أي بنسبة 36.7 بالمئة، من برنامج الإستثمار العام الذي أقرته الدولة.كما إستفادت البلديات من 877.84 مليار دج بنسبة 12.8 بالمئة من إجماي الغلاف المالي الموجه للولايات.

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