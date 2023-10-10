الوزير الأول :عصرنة شركة الخطوط الجوية.. وهذه المؤسسات العمومية التي سيتم إعادة بعث نشاطها

كشف الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان أن مجلس نشاط مساهمات الدولة عقد خلال سنة 5 دورات، درس من خلالها العديد من حالات المؤسسات العمومية الاقتصادية.

وأضاف الوزير أثناء عرضه بيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجلس اخذ قرارات تتعلق لا سيما بمخططات تطوير عدد كبير منها على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية .

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المجلس وافق على مشروع عصرنة هذه الشركة، لا سيما. من خلال تدعيم أسطولها الجوي .ب15 طائرة جديدة في افاق 2027.

اضافة إلى إعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع.

هذه الشركات العمومية التي يتم اعادة بعث نشاطها

كما درس المجلس يضيف الوزيرالأول، ووافق على مخطط تطوير وإعادة بعث نشاط العديد من المؤسسات المتوفقة. على غرار وحدة انتاج المشروبات سابقا بجيجل والتي من المفروض ان تعود الى حيز الخدمة نهاية السنة الجارية.

وكذا شركة “سوفست”، الكائنة بولاية تبسة والمتخصصة في انتاج الزجاج من خلال إعادة دماجها وبعث نشاطها.

كما وافق المجلس يضيف الوزير على إعادة تقييم تكلفة إنتاج فندق المعالجة بمياه البحر. قصد التكفل بالرسوم الإضافية المتعلقة إانجاز هذا المشروع الضخم الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز القدرات السياحية. والوطنية لا سيما في شقها العلاجي بمياه البحر.

كما أشار الوزير الأول الى أن المجلس يتابع بشكل مستمر وضعية الأملاك المصادرة، بقرارات نهائية للعدالة في إطار محاربة الفساد، حيث كان قد وافق عن التنازل عن 15 أصلا، ووحدة انتاجية لفائدة العديد من المؤسسات العمومية والاقتصادية، حيث شملت الأصول والوحدات المُتنازل عنها عدة نشاطات صناعية كصناعة الصلب، والصناعات الكيميائية والغذائية وكذا قطاع الخدمات كالنقل الجامعي.

حيث مكنت عملية التنازل هذه من الحفاظ على نشاط المؤسسات المُصادرة وكذا مناصب الشغل، بالاضافة الى مواصلة إنجاز عدة مشاريع.