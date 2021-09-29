الوزير الأول غاضب.. شهر أمامكم لإعادة تهيئة مطار محمد بوضياف

أبدى الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عدم رضاه عن أشغال تهيئة مطار محمد بوضياف الدولي في قسنطينة. حيث أعطى الوزير، مهلة شهر أمام المسؤولين المعنيين لإعادة هذه الأشغال وتدارك النقائص المسجلة في هذا الصدد.

ويرافق بن عبد الرحمان في هذه الزيارة وزراء كل من التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان والصناعة أحمد زغدار. بالإضافة إلى، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، والنقل عيسى بكاي والصحة عبد الرحمن بن بوزيد والصناعة الصيدلانية بن باحمد.

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وتلقى، الوزير الأول، طلب رخصة استثنائية بقيمة 1.8 مليار دينار في إطار الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي. وهذا من أجل استكمال مشروع إعادة تأهيل “تيلفيريك” المدينة وذلك من طرف مدير النقل للولاية، فريد خليفي. وأفاد ذات المسؤول، أن أشغال إعادة تأهيل “تيليفيريك” المدينة متوقفة عند نسبة 85 بالمائة بسبب نقص التمويل.

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