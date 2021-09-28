الوزير الأول غدا في قسنطينة لتدشين المصنع الوطني لإنتاج لقاح كورونا

يشرع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، غدا الأربعاء، رفقة وفد وزاري هام في زيارة عمل إلى قسنطينة، حيث سيشرف على الإنطلاق الرسمي لأول مصنع وطني مخصص لإنتاج لقاح كورونا بالجزائر على مستولى مجمع صيدال، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى.

وكان مدير مصنع صيدال قسنطينة قد صرح لتلفزيون النهار، أمس الإثنين، أن عملية إنتاج لقاح كورونا ستكون بداية من هذا الأربعاء 29 سبتمبر .

وكشف المدير في تدخل له عبر “السكايب” في برنامج “تساؤلات”، أن القدرة الإنتاجية للقاح كورونا تقدر بـ 320 ألف جرعة في ظرف 8 ساعات، مضيفا المخطط المبرمج هو إنتاج 60 مليون جرعة خلال سنة 2022.