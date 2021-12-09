الوزير الأول في زيارة عمل إلى تونس
يشرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، رفقة وفد وزاري هام. في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية، تدوم يوماً واحداً.
وتأتي هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأكيداً على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية. ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تأتي تجسيداً للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة. بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات.
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الوزير الأول يستقبل رئيسة حكومة الجمهورية التونسية بمقر إقامته بالرياض
استقبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن بمقر إقامته بالرياض.
وذلك على هامش مشاركته ممثلا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وسمح هذا اللقاء للجانبين بالتأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تترجم عمق أواصر التعاون والتضامن التي تجمع البلدين الشقيقين.
بالإضافة الى التأكيد على الإرادة المشتركة للحكومتين من أجل العمل معا لتعزيز وتنويع التعاون الجزائري-التونسي لا سيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.
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الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية
أجرى الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، مكالمة هاتفية مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فلقد وجه هذا الأخير تهانيه الحارة إلى رئيسة الحكومة التونسية بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.
هذا واشادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وسمحت هذا المحادثات، حسب نفس البيان، على تأكيد الإرادة المشتركة للحكومتين من أجل العمل المشترك لتعزيز وتنويع التعاون الجزائري-التونسي، لا سيما تحسبا للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.
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