الوزير الأول في زيارة عمل إلى تونس

يشرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، رفقة وفد وزاري هام. في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية، تدوم يوماً واحداً.

وتأتي هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأكيداً على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية. ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تأتي تجسيداً للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة. بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات.

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