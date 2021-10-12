الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية

اجرى الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان ، اليوم الإثنين مكالمة هاتفية مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فلقد وجه هذا الأخير تهانيه الحارة إلى رئيسة الحكومة التونسية بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.

هذا واشادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسمحت هذا المحادثات، حسب نفس البيان، على تأكيد الإرادة المشتركة للحكومتين من أجل العمل المشترك لتعزيز وتنويع التعاون الجزائري-التونسي، لا سيما تحسبا للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.