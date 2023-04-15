الوزير الأول : “في يوم العلم من كل سنة نقف لنستحضر مآثر اسلافنا الذين وضعوا لنا خارطة طريق”

نشر الوزير أول أيمن بن عبد الرحمان تغريدة عبر حسابه الرسمي على التويتر بمناسبة يوم العلم المصادف لـ 16 افريل من كل سنة.

وكتب الوزير الاول بالمناسبة “في يوم العلم من كل سنة نقف لنستحضر مآثر اسلافنا الذين وضعوا لنا خارطة طريق، خطت بأحرف من ذهب، لخلف يحمل على عاتقه اليوم بناء جزائر جديدة، دعائمها العلم والمعرفة، وكله عزم ان تصطف مع القوى العظمى.”

وإختتم الوزير التغريدة “بالعلم نحقق النمو الإقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي ونحمي منظومتنا القيمية.”