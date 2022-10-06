الوزير الأول: “كل المواد الأساسية موجودة وبشكل يكفي الطلب”

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، وفرة مختلف المواد الغذائية الأساسية واسعة الإستهلاك.

وفي رده على مداخلات النواب بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، قال الوزير الأول:'”إن كل المواد الأساسية موجودة بشكل يكفي الطلب.”

وأضاف ذات المتحدث، بأن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين، مقدما في هذا السياق اعتذاراته لكل رب أسرة وجد صعوبة في العثور على بعض المواد.

كما أكد الوزير أيمن بن عبد الرحمان، بأن القدرة الشرائية للمواطن في صلب اهتمام السياسات العمومية.