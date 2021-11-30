الوزير الأول: مراجعة القانون الأساسي لوكالة الأنباء الجزائرية وتحيينه

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن وكالة الأنباء الجزائرية ولدت من رحم الثورة سنة 1961، وهي من أعرق مؤسسات الإعلام الوطني ورافدا من روافد الإعلام. حيث يرتبط تاريخها بمراحل بلادنا المجيد

وأوضح الوزير الأول خلال الإحتفال بالذكرى الستين لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أنه نتطلع أن تكون الوكالة قوية بفضل صحافيها إدارتها العصرية. وأن تؤدي دورا محوريا في المشهد الإعلامي الوطني. خاصة وأنها مطالبة بتطوير الخدمات حتى تواكب البرنامج التنموي الطموح الذي جاء به الرئيس ومخطط عمل الحكومة والاضطلاع كخدمة عمومية.

وأشار الوزير الأول، إلى أن وكالة الأنباء تسعى لتقديم أخبار موثوقة ذات جودة ومصداقية. وان تكون رائدة وفاعلة على المستوى الدولي لمواكبة أحدث مستجدات الإعلام الرقمي، والتحديات الرقمية للوصول بالخبر الموثوق في اقصر وقت

كما أن الحكومة تسعى لدعم تطوير وكالة الأنباء الجزائرية، من خلال مراجعة قانونها الأساسي الذي يعود لسنة 1991، وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والإتصال.وكذا توسيع مجال تدخلها وفق المعايير الدولية حسب الوزير الأول

وأشار الوزير الأول، إلى أن الوكالة مطالبة بالتفكير في صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة انباء لتصور الاعلام. وتعزيز حضورها في المشهد الإعلامي والدولي لتمتلك أدوات المنافسة دفاعا عن صورة الجزائر وماحققته من مكاسب في كل المجالات.

وأوضح في ذات السياق، أنه يجب أن تتناسق مع الوضع الحالي للقطاع مع نشاطات السمعية البصرية. بالإضافة كذلك إلى وفتح المجال لزياردة موارها الخاصة وتكوين طواقمها والحصول مع المعدات اللازمة.

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