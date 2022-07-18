الوزير الأول: نسعى لرفع حجم التبادل الاقتصادي مع إيطاليا

دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين، لرفع التحدي وإقامة شراكات ثنائية في آفاق أرحب وبذل الجهود بمرافقة من حكومتي البلدتين.

وأكد الوزير الأول، في كلمة له بالمنتدى الإقتصادي الجزائري الإيطالي، أن الشركات الإيطالية، تشارك مؤسساتنا في عملية التنمية الاقتصادية. مشيرا إلى أن الدولة تسعى لرفع حجم التبادل الاقتصادي مع إيطاليا.

وأكد أيمن بن عبد الرحمان، على تقديم كل التسهيلات وتوفير كل شروط إنجاح الاستثمار بالجزائر. خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الجادة لخلق الثورة ومناصب الشغل وتحقيق الأمن الغذائي والصحي وتنويع الصادرات وإدراج التكنولوجيا.

كما تعمل على تعزيز وترسيخ روح المبادرة بين المستثمرن سواء محليين او اجانب.

هذا وأشار الوزير الأول، إلى أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2021، الـ8.5 مليار دولار. وهو مبلغ مرشح للارتفاع السنة الحالية، حيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال الـ5 أشهر الأخيرة، 4.3 مليار دولار أمريكي.

وأضاف الوزير الأول، أن الجزائر ستعمل على تعزيز الشراكة والإستثمار مع إيطاليا في التنقيب والبترول والغاز والمناجم. وكذا توسيع الشراكات مع المتعاملين الإقتصاديين الايطاليين في قطاعات السيارات والدراجات النارية وتهيئة المناطق السياحية وغيرها من المجالات.

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