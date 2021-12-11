الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة في خنشلة غدا

سيترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، غدا الأحد، اجتماعا للحكومة في ولاية خنشلة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الاول، يُعد هذا الإجتماع، الأول من نوعه خارج قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، وجاء ذلك، عملا بتعلميات رئيس الجمهورية.

كما تم تخصيص جدول أعمال هذا الاجتماع، لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية خنشلة، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا.

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بيان إجتماع الحكومة ليوم 8 ديسمبر 2021

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم 8 ديسمبر 2021، اجتماعاً للحكومة، بقصر الحكومة في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تم في هذا الاجتماع دراسة ما يلي:

دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء الـمجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

كما تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم المركبات، يهدف إلى وضع سياسة وطنية مدمجة لحركة الـمرور عبر الطرق، وتوفير بيانات إحصائية دقيقة.

وكذا تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء الـمدرسة العليا للصم البكم.

كما تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير الـمطابقة لرخصة البناء.

هذا وتم تقديم عرض حول فك الإختناق الـمروري بالعاصمة، حسب ذات البيان.

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