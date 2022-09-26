الوزير الأول يتلقى اتصالا من نظيرته الفرنسية.. وهذا ما دار بينهما

تلقى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم مكالمة هاتفية من قبل إليزابيث بورن، الوزيرة الأولى للجمهورية الفرنسية.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن المحادثات شكلت فرصة لتأكيد الإرادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما بمناسبة اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، المزمع تنظيمها يومي 9 و10 أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة.