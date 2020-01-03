الوزير الأول يتلقى اتصالا من نظيره الفرنسي وهذا ما دار بينهما

تلقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الفرنسي، ادوارد فيليب.

وعبر إدوارد فيليب، للوزير الأول، عن تهانيه وأطيب تمنياته بالنجاح، في المهمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن استعداد السلطات الفرنسية، إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، بما يتناسب مع حجمها والطموح المشترك.

واستعرض الطرفان علاقات البلدين، حيث اتفقا على تنفيذ مختلف آليات الحوار والتعاون القائمة بينهما، في إطار التنسيق والمصالح المشتركة، والاحترام المتبادل والثقة.