الوزير الأول يدعو الجزائريين للدعاء لأجل رفع الوباء

الوطني
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الوزير الأول يدعو الجزائريين للدعاء لأجل رفع الوباء
بقلم نادية بن طاهر

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الجزائريين، للدعاء إلى الله عز وجل، ليرفع عنا وباء فيروس كورونا.

وأورد الوزير الأول، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة عمل وتفقد إلى تندوف: “إن شاء الله لما يرفع عنا المولى عز وجل الوباء، ستنصلي في جميع المساجد”.

وأضاف جراد: “أنا متأكد، أن الجزائريين يستمرون في بناء وطنهم”.

هذا وقرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، مساء أمس الإثنين، تمديد تدابير الحجر الصحي إلى غاية 13 جويلية القادم.

ووفق مصالح الوزارة الأولى فإن هذا القرار اتخذه الوزير الأول، ويخص 29 ولاية مع الإبقاء على رفع الحجر على 19 ولاية أخرى.


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