الوزير الأول يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات، زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وجرى اللقاء، جرى بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد ياسين حمادي.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد تمحورت المحادثات حول التعاون الثنائي من أجل تطوير السياحة في الجزائر و ترقيتها، وفق الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية.

كما استعرض بولوليكاشفيلي خلال اللقاء مختلف نتائج التعاون مع الجزائر وآفاقه المسطرة في الفترة المقبلة، كما سلم إلى السيد الوزير الأول مجموعة من الوثائق التوجيهية الهامة، تتعلق أساساً “باستراتيجية تسويق وجهة الجزائر” التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بغرض تحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة من خلال تسويق الوجهة الجزائرية واستقطاب الاستثمارات السياحية.

وقد اللقاء سمح باستشراف آفاق واعدة للتعاون الثنائي، من خلال تحديد خارطة طريق مشتركة سيعمل الطرفان على تجسيدها في الفترة القادمة، في عديد المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحي.