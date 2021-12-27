الوزير الأول يستقبل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

إستقبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد أعمر. بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويقوم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بزيارة إلى الجزائر في إطار المشاركة في المؤتمر الـ18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي. من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأفاد بيان للوزارة الأولى، أن المحادثات سمحت باستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون بين الجزائر والألكسو. لاسيما في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي. وما يتصل به من مبادرات مسجلة على جدول أعمال المؤتمر. بالإضافة كذلك إلى دور الجامعات والمؤسسات التعليمية كمحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.