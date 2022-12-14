أخبار العالم الوزير الأول يستقبل بواشنطن عضو الكونغرس الأمريكي تروي نهليس بقلم النهار أونلاين نشر في 14 ديسمبر 2022 - 23:15 شارك غرِّد أرسل 15 0 الوزير الأول يستقبل بواشنطن عضو الكونغرس الأمريكي تروي نهليس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NAT8S اقرأ أيضا مجلس أوروبا يحذر إسبانيا بسبب المغرب أخبار العالم 06 ديسمبر الفرنسيون يحضرون لانقطاع التيار الكهربائي بشراء الشموع أخبار العالم 07 ديسمبر الصين: من المستحيل تحديد حجم موجة كورونا أخبار العالم 14 ديسمبر حادثة دهس في مصر.. مصابون ووفيات بينهم أطفال أخبار العالم 04 ديسمبر "تويتر" يتحول إلى مؤسسة عائلية! المجتمع 08 ديسمبر "علامة ليلية" تُنبه إلى إصابة محتملة بالسرطان أخبار العالم 29 نوفمبر إيمانويل ماكرون يهاجم TikTok أخبار العالم 09 ديسمبر ارتفاع طفيف في أسعار النفط أخبار العالم 07 ديسمبر بالفيديو.. اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو أخبار العالم 08 ديسمبر وفاة سائحة فرنسية إثر تعرضها "لهجوم بالحجارة" في المغرب أخبار العالم 13 ديسمبر