الوزير الأول يستقبل رئيسة حكومة الجمهورية التونسية بمقر إقامته بالرياض

استقبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن بمقر إقامته بالرياض.

وذلك على هامش مشاركته ممثلا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وسمح هذا اللقاء للجانبين بالتأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تترجم عمق أواصر التعاون والتضامن التي تجمع البلدين الشقيقين.

بالإضافة الى التأكيد على الإرادة المشتركة للحكومتين من أجل العمل معا لتعزيز وتنويع التعاون الجزائري-التونسي لا سيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.