الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الإتحادية العليا للعراق

استقبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, رئيس المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق, جاسم محمد عبود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد شكلت المحادثات“فرصة للتنويه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الجزائر والعراق, وشعبيهما الشقيقين, والتأكيد على استعداد الطرفين للعمل سويا من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتنشيطه في شتى المجالات”.