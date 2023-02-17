الوزير الأول يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأديس أبابا

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الجمعة بمقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر.

و جرى الاستقبال على هامش مشاركة الوزير الأول, ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في أشغال الدورة العادية الـ36 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فيفري الجاري.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتطرق إلى علاقات التعاون التي تربط الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية, واستعراض آفاق وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.