الوزير الأول يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ60 لحركة بلدان عدم الانحياز بصربيا

يشارك الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ابتداء من الغد في أشغال مؤتمر الاحتفال بالذكرى الستين لحركة بلدان عدم الانحياز، التي ستحتضنها بلغراد، عاصمة صربيا.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، سيتم الإحتفال بهذه المناسبة، يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري.

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