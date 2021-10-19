الوزير الأول يشارك في لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

شارك الوزير الأول ووزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، في لقاءات مع مسؤولي مؤسسات “بريتون وودز”، التي تنعقد بمناسبة الجمعيات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، أن بن عبد الرحمن شارك بصفته محافظ الجزائر لدى البنك الدولي. مضيفا ان هذه اللقاءات شكلت ارضية للتبادل وفرصة للتعبير عن الانشغالات بخصوص مسائل التنمية.

وشارك وزير المالية في لقاء المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي حيث عرج الحاضرون على أهم التحديات التي تعترض الدول العربية.

واعرب المحافظون العرب عن انشغالهم المتعلقة بفارق النمو، لا سيما بين الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو الناتج عن التزويد غير العادل باللقاح. وهامش المناورة المالية الضيق المخصص لمجابهة الازمة.

وشكل الاجتماع فرصة لتحديد المجالات الاساسية التي يمكن للبنك الدولي ان يقدم فيها دعمه للدول العربية. خاصة من باب تخفيف الديون عن الدول التي انهكتها المديونية و ترقية تنمية خضراء مقاومة وشاملة وتسخير التمويلات المناسبة لدول المنطقة العربية.

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