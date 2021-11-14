الوزير الأول يشارك في مراسم افتتاح معرض دبي للطيران

شارك الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الحرمان، اليوم الأحد، في افتتاج معرض دبي للطيران ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون.

وظهر الوزير الأول رفقة ولي عهد دبي محمد بن راشد آل مكتوم، حسب صور نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة الأولى بفايسبوك.

هذا وتستمر فعاليات معرض دبي للطيران حتى 18 نوفمبر الجاري.

وتستقطب دورة هذا العام من المعرض أهم قادة القطاع والخبراء والشركات المتخصصة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من جميع أنحاء العالم.

كما يشهد المعرض مشاركة وتمثيل 150 دولة، من بينها 20 دولة تشارك بأجنحة وطنية.

بالإضافة الى بعثات عسكرية ومدنية من أكثر من 140 دولة إلى جانب أكثر من 370 جهة عارضة.