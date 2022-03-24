الوزير الأول يشرف على إفتتاح الصالون الدولي للكتاب
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على تدشين الطبعة الـ25 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة.
ورافق الوزير الأول في هذا التدشين، أعضاء الحكومة ووزيرة الثقافة والفنون، صورايا مولوجي. وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وأجرى الوفد، جولة على مستوى عبر مختلف أجنحة العارضين.
وتتميز هذه الطبعة، بإعفاء كل دور النشر المشاركة الجزائرية والأجنبية في الطبعة ال25 للصالون من تكاليف كراء الأجنحة. وهو الإجراء الذي شجع بقوة الناشرين على المشاركة في التظاهرة.
وسيعرف البرنامج الثقافي للصالون، الذي يستضيف ايطاليا كضيف شرف الطبعة ال25. اقامة العديد من الفعاليات الثقافية منها موائد مستديرة حول الأدب. وأيضا تداعيات جائحة كورونا الى جانب ندوات تاريخية احتفاء بالذكرى ال60 لعيد النصر.
وسيفتح الصالون الدولي للكتاب في الجزائر الذي سيستمر لغاية 1 أفريل القادم ، أبوابه أمام الجمهور كل يوم من الساعة 10 سا صباحا إلى غاية 19سا.
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الصالون الدولي للكتاب.. توقعات بإستقطاب مليوني زائر
سيفتح الصالون الدولي للكتاب “سيلا”، أبوابه أمام الجمهور، غدا الجمعة، بعد إنقطاع دام لعامين بسبب الظروف الصحية.
وتوقع عضو لجنة النشاط الثقافي في صالون الجزائر الدولي للكتاب الدكتور “عبدالكريم اوزغلة “، تحقيق رقم قياسي يتجاوز عتبة المليوني زائر للطبعة ال25 للصالون.
وسيفتح الصالون أبوابه أمام الجمهور غدا الجمعة ال25 من مارس بدءا من الساعة العاشرة صباحا.
وثمن اوزغلة خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى هذا الخميس، قرار رئيس الجمهورية والقاضي بإعفاء كل الناشرين ودور النشر المشاركة في الطبعة ال25 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر من تكاليف كراء الاجنحة.
وأكد ذات المسؤول، أن هذا القرار، كان له الاثر الايجابي المباشر على دعم قطاع الثقافة والكتاب بصفة خاصة. وكذا على ارتفاع عدد المشاركين.
كما يمثل فرصة لربط الصلات التاريخية والثقافية بين الجزائر ومختلف الدول المشاركة في هذه الطبعة. التي غابت لسنتين بسبب جائحة كورونا .
وأبرز اوزغلة أن ايطاليا ستكون ضيفة شرف الصالون الدولي للكتاب االذي جاء تحت شعار “الكتاب جسر للذاكرة”. حيث تربط ايطاليا علاقات وطيدة جدا مع الجزائر في الحاضر وفي الماضي.
مشيرا إلى فتح منصة رقمية تتيح للجمهور داخل الوطن وخارجه فرصة ولوج مواقع دور النشر وكذا حجز و شراء الكتب.
كما كشف عضو لجنة النشاط الثقافي في صالون الجزائر الدولي للكتاب عن تسطير برنامج ثقافي متنوع. ينظم على هامش هذه التظاهرة.
حيث سيتم تنظيم الموائد المستديرة والمحاضرات ولقاءات مهنية. واستذكار وجوه الثقافة الجزائرية التي غيبها الموت في الفترة الممتدة من اخر طبعة للصالون.
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