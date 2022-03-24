الوزير الأول يشرف على إفتتاح الصالون الدولي للكتاب

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على تدشين الطبعة الـ25 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة.

ورافق الوزير الأول في هذا التدشين، أعضاء الحكومة ووزيرة الثقافة والفنون، صورايا مولوجي. وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وأجرى الوفد، جولة على مستوى عبر مختلف أجنحة العارضين.

وتتميز هذه الطبعة، بإعفاء كل دور النشر المشاركة الجزائرية والأجنبية في الطبعة ال25 للصالون من تكاليف كراء الأجنحة. وهو الإجراء الذي شجع بقوة الناشرين على المشاركة في التظاهرة.

وسيعرف البرنامج الثقافي للصالون، الذي يستضيف ايطاليا كضيف شرف الطبعة ال25. اقامة العديد من الفعاليات الثقافية منها موائد مستديرة حول الأدب. وأيضا تداعيات جائحة كورونا الى جانب ندوات تاريخية احتفاء بالذكرى ال60 لعيد النصر.

وسيفتح الصالون الدولي للكتاب في الجزائر الذي سيستمر لغاية 1 أفريل القادم ، أبوابه أمام الجمهور كل يوم من الساعة 10 سا صباحا إلى غاية 19سا.

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