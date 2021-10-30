الوزير الأول يشرف على تنصيب المرصد الوطني للإدخار

أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم السبت، على تنصيب المرصد الوطني للإدخار.

وأكد الوزير، في كلمة له بهذه المناسبة، إن إنشاء المرصد يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للإدخار، وهو ما ينطوي على الكثير من الرمزية. ويبرز الاهتمام الذي توليه الدولة لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين.

وأضاف الوزير، إن مصالحه تسعى من خلال إنشاء هذا المرصد، إلى ترسيخ ثقافة التوفير والإدخار في أوساط المجتمع خاصة فئة الشباب وتشغيل الموارد المحلية الأولية.

وذكر بن عبد الرحمان، إن الإدخار، يحمل أهمية كبرى، حيث يعتبر محفزا للنمو، بتمويل الإقتصاد عن طريق تمويل المؤسسات.

بالإضافة إلى دعم وتشجيع آليات الإدخار، مما ينعكس على الاستثمار وتوسيع الأعمال التجارية وخلق الثروة.

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