الوزير الأول يصل إلى تونس في زيارة عمل

وصل الوزير الأول ايمن بن عبدالرحمان اليوم الخميس، الى تونس رفقة وفد وزاري هام، في زيارة عمل تدوم يوماً واحداً.

وحسب ما أفادت به الوزارة الأولى، فقد كان في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، مرفوقة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وتأتي هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأكيداً على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية. ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تأتي تجسيداً للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة. بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات

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