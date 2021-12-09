الوزير الأول يصل إلى تونس في زيارة عمل
وصل الوزير الأول ايمن بن عبدالرحمان اليوم الخميس، الى تونس رفقة وفد وزاري هام، في زيارة عمل تدوم يوماً واحداً.
وحسب ما أفادت به الوزارة الأولى، فقد كان في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، مرفوقة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
وتأتي هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأكيداً على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية. ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تأتي تجسيداً للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة. بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات
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الوزير الأول: قانون الإستثمار الجديد سيشجع الإستثمار المحلي والأجنبي
قانون الإستثمار الجديد سيشجع الإستثمار المحلي والأجنبي
أكد، الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، أن قانون الإستثمار الجديد حاليا. سيتضمن إجراءات من شأنها السماح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي.
وأشار ، خلال تدخله بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن هذا القانون سيجسد مقاربة شاملة لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي. ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية”.
وأبرز بن عبد الرحمن، أن هذا النص سيرى النور قريبا وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه. مؤكدا أن النسخة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية.
وفي معرض حديثه عن التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد، أكد بن عبد الرحمن أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات. كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الإستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللإستقرار التشريعي الضروري.
وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص. وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية. مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.
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