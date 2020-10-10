الوزير الأول يعزي عائلات ضحايا انفجار البيض

قدم الوزير الأول عبد العزير جراد، اليوم السبت، تعازيه لعائلات ضحايا انفجار تسرب الغاز في ولاية البيض.

وقال “أتقدم بأخلص عبارات التّعازي وأصدق المواساة لعائلات الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل أن يتغمّد أرواحهم في الفردوس الأعلى”.

وتمنى الوزير الأول في تغريدة له على تويتر الشفاء العاجل لضحايا الانفجار.

وخلف انفجار قوي للغاز، وقع على 13:40 دقيقة داخل أحد المنازل بالرقاصة في البيض، وفاة 5 أشخاص وتدمير بنايتين كليا.

وحسب مديرية الحماية المدنية للبيض، تم انتشال 5 قتلى من تحت الأنقاض، و16 جريحا لهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف ذات المصدر، أن الانفجار سببه تسرب للغاز في أحد المنازل، ولا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.

كما خلف هذا الحادث، تسجيل انهيار كلي لـ3 بنايات، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.