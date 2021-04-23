الوزير الأول يعزي في وفاة البروفيسور عبد الرحمن بن خالفة

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة البروفيسور عبد الرحمن بن خالفة.

وجاء بالتعزية “بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله ومشيئته، تلقيت نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله، البروفيسور عبد الرحمن بن خالفة”.

وأضاف “اصطفاه الله إلى جواره في شهر رمضان الفضيل، بعد مسيرة متنوعة وثرية جمع فيها بين النشاط الأكاديمي والعمل الميداني”.

وتابع “إننا نفقد أحد الخبراء والكفاءات الوطنية في قطاع المالية، التي تقلدت عدة مناصب”.

ومنها وزير المالية، الأمين العام لجمعية البنوك المغاربية، وآخرها مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقي –يضيف الوزير-.

وقال “وإذ أتقاسم معكم الآلام بهذا المصاب الجلل، فإنني أتقدم لذوي الراحل وزملائه بالتدرس الجامعي، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة”.

ودعا الـمولى جلّ جلاله، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه، ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة مكانه.

وأن يلهم ذويه جميل الصبر وعظيم السلوان، إنه السميع الـمجيب.