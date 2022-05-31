الوزير الأول يعزي في وفاة المرحوم بلعيد محند أوسعيد

قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، تعازيه في وفاة المرحوم بلعيد محند أوسعيد. الناطق باسم الرئاسة السابق ومؤسس حزب الحرية والعدالة محند أوسعيد بلعيد.

وجاء في التعزية “مؤمنًا بقضاء الله وقدره، تلقيت بعميق التأثر والحزن انتقال السفير والوزير الأسبق محند أوسعيد بلعيد. إلى الرفيق الأعلى، بعد مسيرة طويلة خاض فيها تجربة إعلامية وسياسية ثرية”.

وأضاف الوزير الأول “أمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أعبّر عن تعازي القلبية والخالصة لأهل الفقيد ورفقائه. سائلاً المولى جلّ سلطانه أن يتقبّله مع عباده المنعم عليه بالجنة والرضوان. ويهب ذويه صبرًا جميلًا وسلواناً عظيمًا. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

طالع أيضا:

رئيس الجمهورية يبعث برسالة إلى عائلـة المرحوم بلعيد محند أوسعيد