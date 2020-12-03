الوزير الأول يعزي مؤسسة الجيش وعائلة الشهيد سيف الدين للماية

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعازيه، في استشهاد الرقيب الأول سيف الدين للماية، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بجيجل.

وغرد جراد على تويتر “بلغني استشهاد الرقيب الأول سيف الدين للماية، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بجيجل”.

وأضاف “بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ولعائلة الشهيد، وكل عناصر مؤسسة الجيش بخالص التعازي والمواساة”.

سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل عبده في زمرة الشهداء الأبرار.

للتذكير، ووري الثرى، ظهر اليوم الخميس، الشهيد الرقيب الأول “سيف الدين للماية”، بمقبرة الشرفة بالبرواقية في ولاية المدية.

وقد استشهد صباح أمس الأربعاء، الرقيب الأول، للماية سيف الدين، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بجيجل، حسب ما كشفته وزارة الدفاع الوطني.

وقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، خالص التعازي لأسرة الشهيد وذويه.

وجدد شنقريحة حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الارهاب حتى القضاء عليه، حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.