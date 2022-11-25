الوزير الأول يغادر العاصمة النيجرية نيامي

غادر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، نيامي عاصمة جمهورية النيجر بعد مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي وكذا مـنطقة التجارة الحرة في إفريقيا.

وجرت هذه القمة جرت تحت شعار “تصنيع إفريقيا: تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام”.

وكان في توديع بن عبد الرحمان، والوفد الوزاري المرافق له، بالمطار، وزير الدولة في رئاسة جمهورية النيجر، ريسا أغ بولا.

وللإشارة، شارك الوزير الأول في أشغال القمة،مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وكذا سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر، مهدي بن خدة.