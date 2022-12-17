الوزير الأول يغادر واشنطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية-الإفريقية

غادر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء الجمعة، واشنطن بعد مشاركته في أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية.

وكان للوزير الأول، خلال مشاركته في أشغال هذه القمة، نشاط مكثف. حيث عقد عدة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومتعاملين اقتصاديين.

وأبرز الوزير الأول، خلال هذه اللقاءات دور الجزائر في الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية. ومساهمتها في تجسيد كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج القاري.

بالإضافة إلى تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي بغية تحقيق الرخاء المشترك وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك الوزير الأول في منتدى الأعمال الأمريكي-الإفريقي وعرض خلاله الخطوات التي حققتها الجزائر في مجال الإصلاح الاقتصادي.

فيما تطرق أيضا إلى أهم الإصلاحات المدرجة في قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدة تسهيلات وتحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب.