الوزير الأول يفتح حسابا رسميا على موقع انستغرام
فتح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حسابا رسميا له، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=853489
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وجاء في البيان أن قاضي
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