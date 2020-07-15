الوزير الأول يفتح حسابا رسميا على موقع انستغرام

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الوزير الأول يفتح حسابا رسميا على موقع انستغرام
بقلم حبيبة محمودي

فتح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حسابا رسميا له، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.


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