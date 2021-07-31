الوزير الأول يكلّف وزير الإتصال باستكمال إنشاء الـمؤسسات الـمكلفة بضبط القطاع

كلّف الوزير الأول وزير الـمالية، أيمن بن عبدالرحمان، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، باستكمال إنشاء الـمؤسسات الـمكلفة بضبط قطاع الاتصال، وذلك لضمان إستيفاء شروط ممارسة مهنة الصحافة القائمة على حرية الرأي و التعبير من جهة، وأخلاقيات الـمهنة وقيم مجتمعنا من جهة أخرى.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الاولى، اليوم السبت، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال حول إستراتيجية الاتصال الحكومي.

و تمحورهذا العرض على تطوير الاتصال الـمؤسساتي والأساليب التي يتعين اعتمادها من أجل تحسين الإعلام الـموجّه للـمواطن، من خلال الـمواقع الإلكترونية للإدارات العمومية، وكذا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

فضلاً عن ذلك، فقد تم استعراض الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي سيتعين مباشرتها في مجال الإعلام.