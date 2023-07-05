الوزير الأول يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الإستقلال

هنأ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى عيد الإستقلال.

وجاء ذلك في منشور له على حسابه في “فايسبوك” حيث قال:

“لنا في الذاكرة الكثير من التضحيات والآلام والأحزان، ولنا فيها كذلك الأمل والإعتزاز والإمتنان.

5 جويلية 1962 كانت الفصل بين ماضٍ حُكمنا فيه بالحديد والنار، ومستقبل الاستقلال والحرية.

ويبقى هذا اليوم في وجداننا هو المَعلَم والنَهج والعُنوان، وهو سر شموخ الشعب والدولة الجزائرية.

كل عام ورايتنا شامخة، كل عام وشبابنا في الطليعة وكل عام والشعب الجزائري حر أبي

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.