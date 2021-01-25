الوزير الأول يوافق على مشروع الترقيات الاستثنائية لأساتذة التكوين المهني

وافق الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قد وافق على مشروع الترقيات الاستثنائية للأساتذة المتخصصين في قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

وأكدت وزير التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أن الترقيات تخص الأساتذة الذين لم يكن لديهم الحق في الترقية.

ويجري العمل على دراسة ملفات الأساتذة المعنيين الذين يسمح لهم القانون، والذين اتموا مجموع خمسة سنوات خبرة ميدانية، أو أكثر.

ودعت الوزيرة مديري مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، إلى ضرورة تسجيل كل المتربصين على المنصة الرقمية الخاصة بهم.

وستتيح المنصة قاعدة بيانات دقيقة تضمن حقوق المتربصين، وتسهل من عمل الإدارة محليا وولائيا ووطنيا.