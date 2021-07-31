الوزير الأوّل يكلف وزير الصناعة بجرد شامل لمدى استغلال الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط

كلف الوزير الأوّل ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لمدى استغلال الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط. وخلال الإجتماع إستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى تضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة.

وفي هذا الإطار، تم تحديد 5 محاور إستراتيجية من الـمفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدًا:

الحفاظ على أداة الإنتاج،

تطوير الاندماج الـمحلي،

استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي،

إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص،

تحسين حوكمة الـمؤسسات الاقتصادية الوطنية.

وترأس اليوم الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان إجتماعا للحكومة خصص لدراسة 5 عروض. قدمها الأمين العام للحكومة والوزراء المكلفون بالإتصال، الصناعة والفلاحة.